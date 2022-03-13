Тренер «Байера»: «Выходя на поле, Азмун показывает качество, ему просто нужно время, чтобы попасть в ритм игры»

Главный тренер «Байера» Херардо Сеоане поделился мнением об игре нападающего Сердара Азмуна в матче 26-го тура чемпионата Германии против «Кельна» (0:1).

«Сердар сегодня неплохо открывался и был активен. Ему потребовалось некоторое время, чтобы войти в игру, но после этого у него было 2-3 хороших удара.



Выходя на поле, Азмун показывает качество, ему просто нужно немного времени, чтобы попасть в ритм игры», — приводит пресс-служба «Байера» слова Сеоане.

Азмун перешел в «Байер» из «Зенита» в январе. Иранец принял участие в 3 матчах команды из Леверкузена и не отличился результативными действиями.