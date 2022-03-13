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Тренер «Байера»: «Выходя на поле, Азмун показывает качество, ему просто нужно время, чтобы попасть в ритм игры»

Тренер «Байера» рассказал об адаптации Азмуна в команде
Иван Торопцев
Корреспондент

Главный тренер «Байера» Херардо Сеоане поделился мнением об игре нападающего Сердара Азмуна в матче 26-го тура чемпионата Германии против «Кельна» (0:1).

«Сердар сегодня неплохо открывался и был активен. Ему потребовалось некоторое время, чтобы войти в игру, но после этого у него было 2-3 хороших удара.

Выходя на поле, Азмун показывает качество, ему просто нужно немного времени, чтобы попасть в ритм игры», — приводит пресс-служба «Байера» слова Сеоане.

Азмун перешел в «Байер» из «Зенита» в январе. Иранец принял участие в 3 матчах команды из Леверкузена и не отличился результативными действиями.

Сердар Азмун
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«Байер» на своем поле проиграл «Кельну»
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 Бавария 26 19 3 4 77-28 60
2
 Боруссия Д 25 17 2 6 66-38 53
3
 Байер 26 13 6 7 64-41 45
4
 РБ Лейпциг 25 12 5 8 51-29 41
5
 Фрайбург 26 12 8 6 43-29 44
6
 Хоффенхайм 26 13 5 8 49-37 44
7
 Майнц 25 10 4 11 36-31 34
8
 Айнтрахт Ф 25 9 7 9 37-37 34
9
 Унион Б 26 10 8 8 33-34 38
10
 Кельн 26 10 9 7 37-39 39
11
 Бохум 25 9 5 11 27-35 32
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 Вольфсбург 26 9 4 13 29-40 31
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 Арминия 25 5 10 10 22-33 25
14
 Аугсбург 25 6 8 11 27-41 26
15
 Боруссия М 26 8 6 12 36-51 30
16
 Штутгарт 26 5 8 13 32-48 23
17
 Герта 26 6 5 15 26-60 23
18
 Гр. Фюрт 25 3 5 17 23-64 14
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Аугсбург – Майнц
 - : -
12.03 17:30
Унион Б – Штутгарт
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12.03 17:30
Фрайбург – Вольфсбург
 3 : 2
12.03 17:30
Хоффенхайм – Бавария
 1 : 1
12.03 20:30
Боруссия М – Герта
 2 : 0
13.03 17:30
Байер – Кельн
 0 : 1
13.03 19:30
Айнтрахт Ф – Бохум
 - : -
13.03 19:30
Боруссия Д – Арминия
 - : -
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Гр. Фюрт – РБ Лейпциг
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

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Флориан Вирц

Байер

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Максенс Лакруа

Вольфсбург

 22 2 2
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Штутгарт

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