Тренер «Аугсбурга» пропустит дебютный матч во главе команды из-за нарушения карантина

Главный тренер «Аугсбурга» Хайко Херрлих не сможет присутствовать на первом матче команды после возобновления сезона бундеслиги. Как сообщает Sky Sports, специалист нарушил правила карантина, выйдя из отеля без медицинской маски и перчаток. Он сходил в магазин за зубной пастой и кремом.

Таким образом, 48-летний Херрлих вынужден сдать два теста на коронавирус и отсидеть на карантине, который закончится позднее матча «Аугсбурга».

16 мая команда Херрлиха сыграет с «Вольфсбургом». Встреча станет для Херрлиха дебютом в должности главного тренера «Аугсбурга».

В таблице бундеслиги «Аугсбург» после 25 туров идет на 14-м месте с 27 очками.

Коэффициент на победу «Аугсбурга» — 3,45. На ничью — 3,45, на победу «Вольсбурга» — 2,15.

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