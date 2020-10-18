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Тренер «Арминии» недоволен игрой своей команды в матче с «Баварией»

04:30
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Главный тренер «Арминии» Уве Нойхаус критически отозвался об игре своей команды в матче четвертого тура чемпионата Германии против «Баварии» (1:4).

«То, что «Бавария» это команда другого уровня, мы знали, — цитирует Нойхауса официальный сайт «Баварии». — И то, что мы можем проиграть с крупным счетом, мы также знали. Но все равно мы не можем быть довольны нашей игрой, особенно в первом тайме. Как в обороне, так и в атаке, нам еще есть куда расти».

В составе победителей дубль сделали Томас Мюллер и Роберт Левандовски.

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/ru/news/2020/10/stimmen-zum-bundesliga-sieg-des-fc-bayern-gegen-arminia-bielefeld

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