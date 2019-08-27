Тренер АПОЭЛа Долль надеется вернуться в бундеслигу

Главный тренер АПОЭЛа Томас Долль заявил, что еще хотел бы поработать в немецкой бундеслиге.

— Конечно, я хотел бы еще поработать в бундеслиге. Это великолепный чемпионат, — цитирует тренера sport1.de. — И я еще не заканчиваю карьеру. Я не настолько стар.

53-летний Томас Долль ранее тренировал «Гамбург», дортмундскую «Боруссию», «Ганновер», «Генчлербирлиги», «Аль-Хиляль» и «Ференцварош». Чемпион Венгрии, трехкратный победитель Кубка Венгрии.

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