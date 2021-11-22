Торган Азар заразился коронавирусом
18:53
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Торган Азар заразился коронавирусом. 22 ноября футболист сдал положительный тест, сообщает Funke Sport.
Он пропустит предстоящие матчи команды против «Спортинга» в Лиге чемпионов и против «Вольфсбурга» в чемпионате Германии.
Отметим, что полузащитник сборной Бельгии уже сделал себе прививку от коронавируса.
Читайте также
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю