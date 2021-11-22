Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

Торган Азар заразился коронавирусом

18:53
Теги:

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Торган Азар заразился коронавирусом. 22 ноября футболист сдал положительный тест, сообщает Funke Sport.

Он пропустит предстоящие матчи команды против «Спортинга» в Лиге чемпионов и против «Вольфсбурга» в чемпионате Германии.

Отметим, что полузащитник сборной Бельгии уже сделал себе прививку от коронавируса.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
КХЛ признала три русских клуба из провинции ненужными и выгнала из лиги. Уход из элиты — это конец?
Дочь актрисы Нины Руслановой обвинила врачей в смерти своей матери
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры