Полузащитник дортмундской «Боруссии» Торган Азар заразился коронавирусом. 22 ноября футболист сдал положительный тест, сообщает Funke Sport.

Он пропустит предстоящие матчи команды против «Спортинга» в Лиге чемпионов и против «Вольфсбурга» в чемпионате Германии.

Отметим, что полузащитник сборной Бельгии уже сделал себе прививку от коронавируса.