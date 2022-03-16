Торган Азар хочет покинуть дортмундскую «Боруссию»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Торган Азар намерен поменять команду, сообщает Bild.

28-летний бельгиец уже ведет переговоры с английскими клубами. Игроком также интересуется мадридский «Атлетико».

«Боруссия» готова продать Азара за 20 миллионов евро.

Торган Азар отыграл 26 матчей за «шмелей» во всех турнирах в нынешнем сезоне, забив 6 голов и сделав 1 результативную передачу. Его контракт с дортмундцами рассчитан до лета 2024 года.