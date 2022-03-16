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Сегодня, 00:31

Торган Азар хочет покинуть дортмундскую «Боруссию»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Торган Азар намерен поменять команду, сообщает Bild.

28-летний бельгиец уже ведет переговоры с английскими клубами. Игроком также интересуется мадридский «Атлетико».

«Боруссия» готова продать Азара за 20 миллионов евро.

Торган Азар отыграл 26 матчей за «шмелей» во всех турнирах в нынешнем сезоне, забив 6 голов и сделав 1 результативную передачу. Его контракт с дортмундцами рассчитан до лета 2024 года.

Торган Азар
ФК Боруссия (Дортмунд)
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 26 19 3 4 77-28 60
2
 Боруссия Д 25 17 2 6 65-37 53
3
 РБ Лейпциг 26 13 5 8 57-30 44
4
 Байер 26 13 6 7 64-41 45
5
 Фрайбург 26 12 8 6 43-29 44
6
 Хоффенхайм 26 13 5 8 49-37 44
7
 Майнц 24 10 4 10 35-29 34
8
 Айнтрахт Ф 26 10 7 9 39-38 37
9
 Унион Б 26 10 8 8 33-34 38
10
 Кельн 26 10 9 7 37-39 39
11
 Бохум 26 9 5 12 28-37 32
12
 Вольфсбург 26 9 4 13 29-40 31
13
 Арминия 26 5 10 11 22-34 25
14
 Аугсбург 25 6 8 11 27-41 26
15
 Боруссия М 26 8 6 12 36-51 30
16
 Штутгарт 26 5 8 13 32-48 23
17
 Герта 26 6 5 15 26-60 23
18
 Гр. Фюрт 26 3 5 18 24-70 14
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
12.03 17:30
Унион Б – Штутгарт
 1 : 1
12.03 17:30
Фрайбург – Вольфсбург
 3 : 2
12.03 17:30
Хоффенхайм – Бавария
 1 : 1
12.03 20:30
Боруссия М – Герта
 2 : 0
13.03 17:30
Байер – Кельн
 0 : 1
13.03 19:30
Айнтрахт Ф – Бохум
 2 : 1
13.03 19:30
Боруссия Д – Арминия
 1 : 0
13.03 21:30
Гр. Фюрт – РБ Лейпциг
 1 : 6
6.04 19:30
Аугсбург – Майнц
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 29
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 9
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 22 2 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 20 1 5
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 22 1 5
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