Торган Азар хочет покинуть дортмундскую «Боруссию»
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Торган Азар намерен поменять команду, сообщает Bild.
28-летний бельгиец уже ведет переговоры с английскими клубами. Игроком также интересуется мадридский «Атлетико».
«Боруссия» готова продать Азара за 20 миллионов евро.
Торган Азар отыграл 26 матчей за «шмелей» во всех турнирах в нынешнем сезоне, забив 6 голов и сделав 1 результативную передачу. Его контракт с дортмундцами рассчитан до лета 2024 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|26
|19
|3
|4
|77-28
|60
|
2
|Боруссия Д
|25
|17
|2
|6
|65-37
|53
|
3
|РБ Лейпциг
|26
|13
|5
|8
|57-30
|44
|
4
|Байер
|26
|13
|6
|7
|64-41
|45
|
5
|Фрайбург
|26
|12
|8
|6
|43-29
|44
|
6
|Хоффенхайм
|26
|13
|5
|8
|49-37
|44
|
7
|Майнц
|24
|10
|4
|10
|35-29
|34
|
8
|Айнтрахт Ф
|26
|10
|7
|9
|39-38
|37
|
9
|Унион Б
|26
|10
|8
|8
|33-34
|38
|
10
|Кельн
|26
|10
|9
|7
|37-39
|39
|
11
|Бохум
|26
|9
|5
|12
|28-37
|32
|
12
|Вольфсбург
|26
|9
|4
|13
|29-40
|31
|
13
|Арминия
|26
|5
|10
|11
|22-34
|25
|
14
|Аугсбург
|25
|6
|8
|11
|27-41
|26
|
15
|Боруссия М
|26
|8
|6
|12
|36-51
|30
|
16
|Штутгарт
|26
|5
|8
|13
|32-48
|23
|
17
|Герта
|26
|6
|5
|15
|26-60
|23
|
18
|Гр. Фюрт
|26
|3
|5
|18
|24-70
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|12.03
|17:30
|
Унион Б – Штутгарт
|1 : 1
|12.03
|17:30
|
Фрайбург – Вольфсбург
|3 : 2
|12.03
|17:30
|
Хоффенхайм – Бавария
|1 : 1
|12.03
|20:30
|
Боруссия М – Герта
|2 : 0
|13.03
|17:30
|
Байер – Кельн
|0 : 1
|13.03
|19:30
|
Айнтрахт Ф – Бохум
|2 : 1
|13.03
|19:30
|
Боруссия Д – Арминия
|1 : 0
|13.03
|21:30
|
Гр. Фюрт – РБ Лейпциг
|1 : 6
|6.04
|19:30
|
Аугсбург – Майнц
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|29
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|22
|2
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|20
|1
|5
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|22
|1
|5
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