Тони Кроос пожаловался на мигрантов в Германии: «Страна уже не та, что раньше»
Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос выразил свое отношение к проживающим в стране мигрантам.
«Я все еще считаю Германию великолепной страной, но она уже не та, что раньше. Лет 10 назад Германия была другой. Я могу сравнить ее с Испанией. У меня подрастает дочь. Если бы меня спросили, где я спокойнее разрешу ей выйти в 11 вечера из дома одной, то я бы склонялся к Испании.
Среди иммигрантов всегда есть какой-то процент недобропорядочных людей. Немецкое общество становится более разобщенным на почве этой проблемы», — сказал Кроос в подкасте на YouTube-канале ZDF.
Кроос завершил карьеру после вылета сборной Германии с Евро-2024. Национальная команда потерпела поражение от Испании (1:2, д.в) в четвертьфинале турнира.
На протяжении карьеры Кроос выступал за «Баварию», «Байер» и мадридский «Реал». Вместе со «сливочными» немец становился пятикратным обладателем Лиги чемпионов, а также четырехкратным триумфатором ла лиги, Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА. В составе «Баварии» он трижды выигрывал бундеслигу и Кубок Германии, и еще один раз победил в Лиге чемпионов.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Байер
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|0-0
|0
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2
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|РБ Лейпциг
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|0
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|0
|0-0
|0
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5
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Ст-Паули
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Хольштайн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|23.08
|21:30
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Боруссия М – Байер
|- : -
|24.08
|00:00
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Аугсбург – Вердер
|- : -
|24.08
|00:00
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Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
|24.08
|00:00
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Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|24.08
|00:00
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Хоффенхайм – Хольштайн
|- : -
|24.08
|00:00
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Майнц – Унион Б
|- : -
|24.08
|00:00
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РБ Лейпциг – Бохум
|- : -
|24.08
|00:00
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Ст-Паули – Хайденхайм
|- : -
|24.08
|00:00
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Вольфсбург – Бавария
|- : -