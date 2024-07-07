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Тони Кроос пожаловался на мигрантов в Германии: «Страна уже не та, что раньше»

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Тони Кроос.
Фото Global Look Press

Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос выразил свое отношение к проживающим в стране мигрантам.

«Я все еще считаю Германию великолепной страной, но она уже не та, что раньше. Лет 10 назад Германия была другой. Я могу сравнить ее с Испанией. У меня подрастает дочь. Если бы меня спросили, где я спокойнее разрешу ей выйти в 11 вечера из дома одной, то я бы склонялся к Испании.

Среди иммигрантов всегда есть какой-то процент недобропорядочных людей. Немецкое общество становится более разобщенным на почве этой проблемы», — сказал Кроос в подкасте на YouTube-канале ZDF.

Кроос завершил карьеру после вылета сборной Германии с Евро-2024. Национальная команда потерпела поражение от Испании (1:2, д.в) в четвертьфинале турнира.

На протяжении карьеры Кроос выступал за «Баварию», «Байер» и мадридский «Реал». Вместе со «сливочными» немец становился пятикратным обладателем Лиги чемпионов, а также четырехкратным триумфатором ла лиги, Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА. В составе «Баварии» он трижды выигрывал бундеслигу и Кубок Германии, и еще один раз победил в Лиге чемпионов.

Тони Кроос
Футбол
Сборная Германии по футболу
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Кроос написал прощальное письмо после завершения карьеры
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 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
3
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
4
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
5
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
6
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Хайденхайм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
11
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
12
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
14
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
15
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
16
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
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 Ст-Паули 0 0 0 0 0-0 0
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Аугсбург – Вердер
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Боруссия Д – Айнтрахт Ф
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