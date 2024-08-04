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Сегодня, 14:34

Тони Кроос признан футболистом года в Германии, Хаби Алонсо назван лучшим тренером

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Лучшим футболистом года в Германии признан завершивший карьеру Тони Кроос.

Немецкое издание Kicker провело голосование среди спортивных журналистов, по результатам которого Кроос занял первое место с 285 голосами. На второй строчке оказался хавбек «Байера» Флориан Вирц (246), тройку замкнул швейцарский полузащитник «аспириновых» Гранит Джака (66).

Тренером года в Германии признан Хаби Алонсо, вместе с которым «Байер» впервые в истории завоевал чемпионство. Вторым в голосовании стал Себастиан Хенесс (74) из «Штутгарта», тройку замкнул наставник «Ханденхайма» Франк Шмидт (50).

Тони Кроос
Футбол
ФК Байер
Хаби Алонсо
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Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
2
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
3
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
4
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
5
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
6
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Хайденхайм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
11
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
12
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
14
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
15
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
16
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
17
 Ст-Паули 0 0 0 0 0-0 0
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 Хольштайн 0 0 0 0 0-0 0
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23.08 21:30
Боруссия М – Байер
 - : -
24.08 16:30
Аугсбург – Вердер
 - : -
24.08 16:30
Фрайбург – Штутгарт
 - : -
24.08 16:30
Хоффенхайм – Хольштайн
 - : -
24.08 16:30
Майнц – Унион Б
 - : -
24.08 16:30
РБ Лейпциг – Бохум
 - : -
24.08 19:30
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
 - : -
25.08 16:30
Вольфсбург – Бавария
 - : -
25.08 18:30
Ст-Паули – Хайденхайм
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