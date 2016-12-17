Томас Тухель: "Все, что могло пойти не так, в итоге так пошло"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель после ничьей с "Хоффенхаймом" (2:2) в матче 15-го тура чемпионата Германии остался доволен самоотдачей игроков. По словам наставника, команда смогла преодолеть трудности.



– Знали, что будет тяжелый выездной матч. Все, что могло пойти не так, в итоге так пошло, – цитирует Тухеля goal.com. – Я говорю о первом тайме, в частности об удалении Ройса. Затем травму получил Дембеле. Это еще больше усложнило нашу задачу.

Но мы отреагировали великолепно. Заслужили ничью, даже учитывая такую неудачную игру. Мы отдали все силы. Думаю, это все увидели. За это команда заслуживает похвалы.