Тухель: «Вся ответственность за неудачи «Баварии» лежит на мне»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал, кто виноват в неудачах команды в текущем сезоне.

«Вся ответственность за неудачи «Баварии» лежит на мне. Как только я подписал контракт, я сразу стал отвечать за результаты. Я тренирую команду и не пытаюсь уйти от ответственности», — сказал Тухель на пресс-конференции.

49-летний специалист возглавил «Баварию» в марте этого года, сменив на посту главного тренера Юлиана Нагельсманна. После этого мюнхенцы вылетели из Лиги чемпионов и Кубка Германии.

В 33-м туре «Бавария» проиграла «Лейпцигу» (1:3) и упустила лидерство в бундеслиге за тур до конца чемпионата.