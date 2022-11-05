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Сегодня, 14:29

Томас Мюллер возобновит тренировки на следующей неделе

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер приступил к полноценным тренировкам на следующей неделе, сообщает журналист Кристиан Фальк в социальных сетях.

33-летний немец восстанавливается после мышечной травмы.

Напомним, поединок против «Шальке» на следующей неделе станет для «Баварии» последним перед паузой на чемпионат мира, куда Мюллер должен поехать в составе сборной Германии.

В нынешнем сезоне нападающий отметился в бундеслиге двумя голами и тремя результативными передачами.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • keepscore.ru
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Сочи 1
Спартак 1
Перерыв

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

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ИТБ2 (1.5)

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Челси
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31%

1.92

П2

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2.75

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17%

1.74
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Ювентус
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ИТБ2 (1.5)

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Томас Мюллер
ФК Бавария
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И В Н П +/- О
1
 Унион Б 12 8 2 2 21-9 26
2
 Бавария 12 7 4 1 38-10 25
3
 Фрайбург 12 7 3 2 18-13 24
4
 Боруссия Д 12 7 1 4 20-15 22
5
 Айнтрахт Ф 12 6 2 4 25-20 20
6
 Боруссия М 13 5 4 4 23-20 19
7
 РБ Лейпциг 12 5 4 3 22-18 19
8
 Хоффенхайм 12 5 3 4 18-13 18
9
 Майнц 12 5 3 4 18-19 18
10
 Вердер 12 5 3 4 21-18 18
11
 Кельн 12 4 5 3 20-23 17
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 Вольфсбург 12 3 5 4 17-19 14
13
 Аугсбург 12 4 2 6 15-21 14
14
 Штутгарт 13 2 5 6 16-24 11
15
 Герта 12 2 5 5 14-17 11
16
 Байер 12 2 3 7 16-25 9
17
 Бохум 12 2 1 9 11-32 7
18
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Боруссия М – Штутгарт
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5.11 17:30
Аугсбург – Айнтрахт Ф
 - : -
5.11 17:30
Боруссия Д – Бохум
 - : -
5.11 17:30
Герта – Бавария
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