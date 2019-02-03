Томас Мюллер: "Во втором тайме с "Байером" игра была очень хаотичной. Но мы не получим очки благодаря разговорам"

Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер после поражения в матче 20-го тура чемпионата Германии от "Байера" (1:3) отметил, что игра получилась очень интенсивной. Он также отметил, что во втором тайме был хаос.

- Игра с самых первых минут была очень интенсивной, - приводит пресс-служба клуба слова Мюллера. - Мы знали, что нас ожидает. У нас были хорошие моменты, мы ушли на перерыв при счете 1:0. После стандартного положения мы пропустили первый гол. Во втором тайме игра была очень хаотичной. Но мы не получим очки благодаря разговорам. Не имеет значения, что я сейчас скажу.

"Байер" набрал 30 очков и поднялся на шестое место турнирной таблицы Бундеслиги. "Бавария" упала на третью строчку.

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