Нападающий "Баварии" Томас Мюллер после победы над "Вердером" в полуфинале Кубка Германии (3:2) отметил, что игра получилась жаркой. По его мнению, мюнхенцы выиграли заслуженно.

- В целом обе команды приложили очень много сил, - цитирует пресс-служба клуба Мюллера. - Как и ожидалось, на стадионе была великолепная атмосфера. До 2:0 мы показывали довольно хорошую игру, хотя у "Вердера" было больше моментов, чем в субботнем матче. Дома им удалось сыграть с новой силой. Мы заслуженно повели в счете, у нас было несколько очень хороших голевых моментов. Затем мы сделали несколько ошибок и в считанные минуты "Вердер" продемонстрировал невероятную энергию и сумел сравнять счет. В этом матче было возможно все, но в итоге победил тот, кто смог отправить мяч в сетку. В общем и целом у нас было значительно больше моментов, чем у соперника. Но в кубке может случиться все, что угодно. Матч был очень жаркий, нам пришлось отдать все силы.