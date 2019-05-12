Томас Мюллер: "В команде все жаждут взять титул. На следующей неделе "Баварии" предстоит финал"

Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер после матча 33-го тура чемпионата Германии с "Лейпцигом" (0:0) отметил, что в этой встрече получился обидный результат.

Мюнхенцы не смогли стать чемпионами в этом туре, к тому же, позволили дортмундской "Боруссии" сократить отставание до двух очков. "Шмели" обыграли "Фортуну" (3:2) и набрали 73 очка после 33-х туров.

"Боруссия" продолжает занимать вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. В активе лидирующей "Баварии" 75 очков. Таким образом, чемпион Германии определится в последнем, 34-м туре.

– По внутреннему ощущению во втором тайме мы показали отличную игру, – приводит пресс-служба клуба слова Мюллера. – Мы хотели непременно победить, но так и не смогли отправить мяч в ворота. Один раз у нас получилось, но был зафиксирован офсайд на полступни. В общем и целом, конечно, это обидный результат. Сегодня мы провели один из лучших матчей в Бундеслиге в этом году.

К сожалению, мы не смогли вознаградить себя победой и чемпионством. Дома на следующей неделе мы должны сыграть так же. В команде все жаждут взять титул. На следующей неделе нам предстоит финал

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