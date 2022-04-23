Томас Мюллер в 11-й раз стал чемпионом Германии. Это новый рекорд бундеслиги

Томас Мюллер в 11-й раз стал чемпионом Германии и установил новый рекорд бундеслиги

«Бавария» со счетом 3:1 обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче 31-го тура чемпионата Германии.

Благодаря этой победе «Бавария» набрала 75 очков и стала недосягаемой для «Боруссии», которая занимает второе место с 63 баллами.

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер в 11-й раз стал чемпионом Германии и вышел на единоличное первое место по этому показателю в истории.

Немец обошел австрийца Давида Алабу (10 титулов), который летом 2021 года на правах свободного агента перешел в испанский «Реал» из «Баварии».

Для нападающего Роберта Левандовски и голкипера Мануэля Нойера, также выступающих за «Баварию, это 10-е титулы чемпионов Германии в карьере.