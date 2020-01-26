Томас Мюллер: «Узнав о поражении «Лейпцига», «Бавария» стала еще более нацеленной на победу»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер поделился впечатлениями после победы над «Шальке» (5:0) в чемпионате Германии. В этой игре он забил свой 100-й мяч на «Альянц Арене».

— Узнав результат матча «Лейпцига» (0:2 от «Айнтрахта» — прим. «СЭ»), мы, наверное, стали еще более нацеленными, — цитирует Мюллера официальный сайт «Баварии». — Сегодня мы выложились не только на сто процентов, но еще и прибавили несколько сверху. Мы хотели сыграть так, как против Дортмунда, и не позволить шалькерам расслабиться. Мы очень довольны игрой. Как команда мы играем очень хорошо. Конечно, я предпочел бы, чтобы догоняли нас, но сейчас мы должны смириться с ролью догоняющих.

«Бавария» занимает второе место в чемпионате Германии, имея в активе 39 очков. У лидирующего «Лейпцига» на очко больше.