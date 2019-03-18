Томас Мюллер: "Сейчас положение "Баварии" в таблице значительно лучше по сравнению с тем, что было в первом круге"

Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер после победы над "Майнцем" в матче 26-го тура чемпионата Германии (6:0) отметил, что из-за результата в среду мюнхенцы ставили перед собой максимальную задачу. Он также добавил, что положение команды сейчас значительно лучше по сравнению с тем, что было в первом круге.

– Мы хотели непременно показать хорошую игру, – приводит пресс-служба клуба слова Мюллера. – Из-за результата в среду мы ставили перед собой максимальную задачу. Мы хотели использовать свои моменты и нанести ответный удар Дортмунду, который победил вчера вечером. Я рад, что мы так хорошо вошли в игру. Сегодня с самых первых минут мы оказывали давление на соперника.

Приятно играть в такой разнообразный футбол. Мы хорошо использовали свободные зоны. Важно, что в последних трех матчах мы добыли хорошую статистику забитых мячей. Сейчас наше положение в таблице значительно лучше по сравнению с тем, что было в первом круге.

"Бавария" с 60 очками занимает 1-е место в турнирной таблице. "Майнц" располагается на 13-й строчке, имея в активе 30 баллов.

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