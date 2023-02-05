Томас Мюллер повторил рекорд Герда Мюллера по количеству матчей в бундеслиге
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер вышел в стартовом составе команды на матч 19-го тура чемпионата Германии против «Вольфсбурга».
Мюллер проводит свой 427-й матч за «Баварию» в бундеслиге — это повторение рекорда Герда Мюллера по сыгранным матчам за мюнхенский клуб среди полевых игроков.
Недавно Мюллер стал рекордсменом по выигранным матчам в Кубке Германии.
33-летний немец одержал 53-ю победу — больше, чем кто бы то ни было в истории турнира.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Унион Б
|19
|12
|3
|4
|33-23
|39
|
2
|Бавария
|18
|10
|7
|1
|52-16
|37
|
3
|Боруссия Д
|19
|12
|1
|6
|38-26
|37
|
4
|РБ Лейпциг
|19
|10
|6
|3
|39-24
|36
|
5
|Айнтрахт Ф
|19
|10
|5
|4
|40-26
|35
|
6
|Фрайбург
|19
|10
|4
|5
|30-30
|34
|
7
|Вольфсбург
|18
|8
|5
|5
|36-22
|29
|
8
|Вердер
|19
|8
|3
|8
|31-37
|27
|
9
|Боруссия М
|19
|7
|5
|7
|34-29
|26
|
10
|Байер
|19
|7
|3
|9
|30-31
|24
|
11
|Майнц
|19
|6
|5
|8
|27-31
|23
|
12
|Кельн
|19
|5
|8
|6
|29-31
|23
|
13
|Аугсбург
|19
|6
|3
|10
|24-33
|21
|
14
|Бохум
|19
|6
|1
|12
|24-46
|19
|
15
|Хоффенхайм
|19
|5
|4
|10
|28-36
|19
|
16
|Штутгарт
|19
|3
|7
|9
|22-34
|16
|
17
|Герта
|19
|3
|5
|11
|20-35
|14
|
18
|Шальке
|19
|2
|5
|12
|14-41
|11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.02
|22:30
|
Аугсбург – Байер
|1 : 0
|4.02
|17:30
|
Бохум – Хоффенхайм
|5 : 2
|4.02
|17:30
|
Боруссия Д – Фрайбург
|5 : 1
|4.02
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Герта
|3 : 0
|4.02
|17:30
|
Кельн – РБ Лейпциг
|0 : 0
|4.02
|17:30
|
Унион Б – Майнц
|2 : 1
|4.02
|20:30
|
Боруссия М – Шальке
|0 : 0
|5.02
|17:30
|
Штутгарт – Вердер
|0 : 2
|5.02
|19:30
|
Вольфсбург – Бавария
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|13
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|10
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|
|
Ларс Штиндль
Боруссия М
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|18
|1
|5
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|15
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|15
|1
|2
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