Томас Мюллер ответил на вопрос о своем будущем после ухода из «Баварии»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер, который покинет команду в конце сезона, рассказал о своем будущем.

«Я пока не знаю. Пока ничего конкретного нет, но, конечно, у меня есть идеи. Думаю, в ближайшие несколько недель мы узнаем больше. Впереди еще Клубный чемпионат мира.

Конечно, я рассматриваю вариант с США. У меня нет конкретной стратегии. Я никогда не был тем, кто сосредоточен на единственном плане. Я открыт к предложениям», — приводит слова Мюллера Sky Sport.

В субботу, 10 мая, Мюллер провел последний домашний матч в мюнхенском клубе. В апреле он объявил об уходе из команды по окончании сезона-2024/25.

Футболист выступал за основную команду «Баварии» с 2007 года. Он 13 раз становился чемпионом Германии, 6 раз выигрывал Кубок Германии, 8 раз — Суперкубок страны, а также по 2 раза побеждал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.