Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал информацию о провалившихся переговорах клуба из Мюнхена по продлению контракта с защитником команды, Давидом Алабой. Нынешнее соглашение 28-летнего австрийца действует до конца сезона-2020/21.

— Тема Алабы уже давно обсуждается, — приводит Goal.com слова Мюллера. — Он все еще не подписал контракт, поэтому ничего нового нет. Давайте подождем, пусть будущее удивит нас. Все эти разговоры не влияют на Давида, он не дает слухам влиять на свою игру. Публике интересно наблюдать за ходом событий — здорово, когда в клубе есть немного драмы. Мне понравилось читать про ФК «Голливуд», а теперь за чем-то подобным можно наблюдать в прямом эфире!

«ФК Голливуд» — одно из прозвищ «Баварии», часто использовавшееся в 1980-х-1990-х годах. В этот период в клубе происходило много скандалов, связанных с работой персонала и финансовыми вопросами.