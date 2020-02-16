Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура бундеслиги против «Кельна». Он отметил, что цель его команды — в конце сезона оказаться на самой вершине.

— Баварцы хотят не только сохранить этот подъем, но и продолжить «маршировать» в том же духе, — приводит пресс-служба клуба слова Мюллера. — Цель — в конце сезона оказаться на самой вершине. Если мы сделаем нашу домашнюю работу, то нас никто не сможет остановить.

После 21 тура в активе мюнхенцев 43 очка. «Бавария» уступает лидирующему «Лейпцигу» 2 очка, но команда Ханси-Дитера Флика может выйти на первую строчку в случае победы в 22-м туре.

Матч «Кельн» — «Бавария» пройдет в воскресенье, 16 февраля, начало — 17:30.