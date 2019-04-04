Томас Мюллер: "Бавария" должна собрать все силы в кулак и победить "Боруссию"

Нападающий "Баварии"​ Томас Мюллер после победы над "Хайденхаймом" в 1/4 финала Кубка Германии (5:4) отметил, что нужно переварить случившееся. Также он добавил, что моральный подъем поможет мюнхенцам перед игрой с "Боруссией".

- После удаления мы играли не лучшим образом, - цитирует пресс-служба клуба Мюллера. - В раздевалке мы перестроились и до 4:2 играли очень хорошо. То, что произошло потом, нужно для начала переварить. Важно, что все видели, что мы бьемся до конца. "Хайденхайм" играл очень хорошо. Мы прошли в следующий раунд и в течение следующих дней должны воспользоваться этим моральным подъемом. Мы должны собрать все силы в кулак и победить в матче против Дортмунда.