Только два топ-клуба претендуют на Беллингема

Мадридский «Реал» и «Ливерпуль» продолжают борьбу за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

По данным Sky, оба клуба уже связались с агентами игрока и ведут переговоры. Стоимость перехода 19-летнего англичанина может составить более 100 млн евро. Ранее в гонке за игрока также участвовал «Манчестер Сити».

В текущем сезоне полузащитник провел за дортмундский клуб 22 матча, забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 110 миллионов евро.