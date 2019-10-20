Толиссо стало плохо на тренировке «Баварии»

Полузащитнику «Баварии» Корантену Толиссо стало плохо на тренировке. Врачи подозревали, что у игрока случился сердечный приступ, сообщает Bild.

Во время двусторонней игры 25-летний француз схватился за сердце и упал на газон. После осмотра клубного врача выяснилось, что здоровью игрока ничего не угрожает: у него просто сильное головокружение.

В нынешнем сезоне Толиссо провел 9 матчей за «Баварию».

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