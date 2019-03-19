Толиссо провел тренировку в общей группе. Он не играл за "Баварию" с сентября из-за травмы

Полузащитник "Баварии" Корантен Толиссо провел часть тренировки в общей группе, сообщает пресс-служба клуба. Ранее он тренировался по индивидуальной программе.
24-летний француз в текущем сезоне провел три матча за "Баварию" и забил один мяч. В последний раз он выходил на поле против "Байера" (3:1) в чемпионате Германии 15 сентября. Он получил разрыв крестообразной связки колена.
Good news: @CorentinTolisso took part in some of today's full training session 🙌– FC Bayern English (@FCBayernEN) 19 марта 2019 г.
Keep going, Coco! 🇫🇷#MiaSanMia pic.twitter.com/yamWh0732L
Все о чемпионате Германии - здесь.
Дополнительная информация
Загрузка...