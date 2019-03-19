23:23 | Футбол — Германия

Толиссо провел тренировку в общей группе. Он не играл за "Баварию" с сентября из-за травмы

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Полузащитник "Баварии" Корантен Толиссо провел часть тренировки в общей группе, сообщает пресс-служба клуба. Ранее он тренировался по индивидуальной программе.

24-летний француз в текущем сезоне провел три матча за "Баварию" и забил один мяч. В последний раз он выходил на поле против "Байера" (3:1) в чемпионате Германии 15 сентября. Он получил разрыв крестообразной связки колена.

 

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/germany/

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