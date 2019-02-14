Толиссо провел тренировку с мячом

Полузащитник "Баварии" Корантен Толиссо провел первую тренировку с мячом после травмы. Об этом сообщил сам футболист в своем Твиттере.

- Первая тренировка с мячом. Как же я скучал, - написал Толиссо.

Напомним, в сентябре игрок получил разрыв передней крестообразной связки колена. Он травмировался в матче чемпионата Германии против "Байера" (3:1).

24-летний Толиссо в текущем сезоне провел три матча за "Баварию" и забил один мяч.

Erstes Training mit dem Ball, du hast mir sehr gefehlt ⚽️😉

Premier entraînement avec le ballon , tu m’avais manqué ⚽️😉 pic.twitter.com/A8ktBlj1wL – corentin (@CorentinTolisso) 13 февраля 2019 г.

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