14:17 | Футбол — Германия

Толиссо провел тренировку с мячом

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Полузащитник "Баварии" Корантен Толиссо провел первую тренировку с мячом после травмы. Об этом сообщил сам футболист в своем Твиттере.

- Первая тренировка с мячом. Как же я скучал, - написал Толиссо.

Напомним, в сентябре игрок получил разрыв передней крестообразной связки колена. Он травмировался в матче чемпионата Германии против "Байера" (3:1).

24-летний Толиссо в текущем сезоне провел три матча за "Баварию" и забил один мяч.

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