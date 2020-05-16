Тодибо обматерил Холанна. Тот в ответ забил

Защитник «Шальке» Жан-Клер Тодибо в нецензурной форме выругался в адрес нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна во время матча 26-го тура чемпионата Германии. Во время одного из эпизодов в начале первого тайма Тодибо крикнул Холанну: «Иди ... свою бабушку». Благодаря отсутствию зрителей на трибунах этот момент попал в видеотрансляцию.

В ответ на оскорбление Холанн улыбнулся, а через несколько минут открыл счет в матче.

В результате «Боруссия» победила 4:0.

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