Тодибо не исключил, что может перейти в из «Барселоны» в «Шальке» на постоянной основе

Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо, выступающий за «Шальке» на правах аренды, рассказал, что может остаться в немецком клубе на постоянной основе.

— Для начала, я хочу завершить сезон в бундеслиге и занять вместе с «Шальке» хорошее место в турнирной таблице, — приводит Tribalfootball слова Тодибо. — Что касается моего будущего, то могу допустить, что останусь в Гельзенкирхене. Мне нравится наш стадион и болельщики, тренер вселяет в меня уверенность. Я быстро освоился здесь.

Тодибо перешел в «Шальке» из «Барселоны» зимой 2020 года на правах аренды. 20-летний француз провел за команду из Гельзенкирхена 7 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 9 миллионов евро.

Ставки на все топовые матчи Бундеслиги на сайте ligastavok.ru с возможностью получить кэшбэк до 12.5%. Смотрите прямые трансляции в лучшем приложении года от БК «Лига Ставок», регистрируйтесь и получайте 500 руб на старте.

В субботу, 16 мая, в одном из матчей дня в бундеслиге пройдет дерби «Боруссии Д» и «Шальке». Начало — в 16.30 по московскому времени. Коэффициенты БК «Лига Ставок»: победа «Боруссии» — 1,55, ничья — 4,50, победа «Шальке» — 5,50.