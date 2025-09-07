Тиягу Мотта может возглавить «Байер»

Итальянский специалист Тьягу Мотта может возглавить «Байер», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, посредники предложили немецкой команде услуги 42-летнего специалиста, однако пока не получили ответ от леверкузенцев.

1 сентября Эрик тен Хаг был уволен с поста главного тренера «Байера».

Мотта возглавлял «Ювентус» с лета 2024 по март 2025 года. Также он работал в «Дженоа», «Специи» и «Болонье».