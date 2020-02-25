Тимо Вернер: «Я мог бы неплохо подойти «Ливерпулю»

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер заявил, что способен вписаться в игровую схему «Ливерпуля».

— То, как мы сыграли в Лондоне против «Тоттенхэма», увеличило слухи в СМИ обо мне и «Ливерпуле», — приводит Goal.com слова Вернера. — У мерсисайдцев есть Юрген Клопп, лучший тренер мира, по крайней мере, среди немцев. Многое говорит о том, что мой стиль игры может неплохо подойти «Ливерпулю». Однако замечу, что трудно размышлять о том, где я буду играть в следующем году. Нужно жать на педаль газа здесь и сейчас. Во время зимнего перерыва «Лейпциг» совершил ошибку, мы слишком сильно беспокоились по поводу борьбы за чемпионство. Взяли на себя слишком много давления. Нужно разобраться с этим.

На счету 23-летнего Вернера 27 голов и 11 результативных передач в 33 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость немецкого форварда в 75 миллионов евро, однако по информации СМИ, в контракте игрока с нынешним клубом прописан пункт об отступных в размере 58 миллионов евро, который перестанет действовать в апреле 2020 года.