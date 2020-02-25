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Тимо Вернер: «Я и Левандовски должны следить за тем, чтобы Холанн не обошел нас»

08:00
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Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер считает, что новичок «Боруссии» Эрлин Холанн может навязать ему и форварду «Баварии» Роберту Левандовски борьбу за звание лучшего бомбардира сезона в Германии.

— Не знаю, смогу ли я обойти Левандовски в списке бомбардиров, но в данный момент, похоже, что мы оба должны следить за тем, чтобы Эрлин Холанн не обогнал нас, — цитирует Welt Вернера.

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