Тим Вальтера назначен главным тренером "Штутгарта"

"Штутгарт"​ объявил о назначении Тим Вальтера на пост главного тренера команды. Контракт с 43-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2021 года.

Вальтер возглавлял "Хольштайн Киль", выступающий во второй бундеслиги. Ранее он работал в молодежной команде "Баварии".

Вальер сменит Нико Виллига, который в апреле был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Штутгарта" до конца сезона.

Отметим, что клуб занял 16-е в чемпионате Германии и будет играть в стыковых матчах за право остаться в бундеслиге с берлинским "Унионом".