Тен Хаг или Хави могут сменить Хаби Алонсо в «Байере»

«Байер» определился с двумя кандидатами, которые могут заменить Хаби Алонсо на посту главного тренера команды, сообщает Kicker.

По информации источника, в шорт-лист леверкузенцев входят экс-тренер «Барселоны» Хави и бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг. Последний может быть главным претендентом на место благодаря знанию немецкого языка.

Ранее сообщалось, что нынешний тренер «Байера» Хаби Алонсо близок к подписанию контракта с «Реалом».

После 31 тура «Байер» с 67 очками занимает второе место в бундеслиге, отставая от лидирующей «Баварии» на 8 очков.