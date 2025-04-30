Тен Хаг или Хави могут сменить Хаби Алонсо в «Байере»
«Байер» определился с двумя кандидатами, которые могут заменить Хаби Алонсо на посту главного тренера команды, сообщает Kicker.
По информации источника, в шорт-лист леверкузенцев входят экс-тренер «Барселоны» Хави и бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг. Последний может быть главным претендентом на место благодаря знанию немецкого языка.
Ранее сообщалось, что нынешний тренер «Байера» Хаби Алонсо близок к подписанию контракта с «Реалом».
После 31 тура «Байер» с 67 очками занимает второе место в бундеслиге, отставая от лидирующей «Баварии» на 8 очков.
