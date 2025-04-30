Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Германия

30 апреля, 07:34

Тен Хаг или Хави могут сменить Хаби Алонсо в «Байере»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Байер» определился с двумя кандидатами, которые могут заменить Хаби Алонсо на посту главного тренера команды, сообщает Kicker.

По информации источника, в шорт-лист леверкузенцев входят экс-тренер «Барселоны» Хави и бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг. Последний может быть главным претендентом на место благодаря знанию немецкого языка.

Ранее сообщалось, что нынешний тренер «Байера» Хаби Алонсо близок к подписанию контракта с «Реалом».

После 31 тура «Байер» с 67 очками занимает второе место в бундеслиге, отставая от лидирующей «Баварии» на 8 очков.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
Хаби Алонсо
Эрик тен Хаг
Читайте также
Гешева назвала Трампа организатором коррупционного скандала на Украине
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
Blue Origin остановила запуск ракеты к Марсу в последние секунды
США и Республика Корея будут сотрудничать в процессе по обогащению урана
Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • adamantane'

    Только не Тен Хаг...

    03.05.2025

  • Player124

    Даже не знаешь какой из вариантов хуже...

    30.04.2025

    • Зане отклонил контракт от «Аль-Иттихада» на 100 миллионов евро

    «Байер» подписал алжирского полузащитника
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Бавария 10 9 1 0 35-6 28
    2
    		 РБ Лейпциг 10 7 1 2 20-13 22
    3
    		 Боруссия Д 10 6 3 1 16-7 21
    4
    		 Штутгарт 10 7 0 3 17-12 21
    5
    		 Байер 10 6 2 2 24-14 20
    6
    		 Хоффенхайм 10 6 1 3 21-16 19
    7
    		 Айнтрахт Ф 10 5 2 3 23-19 17
    8
    		 Вердер 10 4 3 3 15-18 15
    9
    		 Кельн 10 4 2 4 17-15 14
    10
    		 Фрайбург 10 3 4 3 13-14 13
    11
    		 Унион Б 10 3 3 4 13-17 12
    12
    		 Боруссия М 10 2 3 5 13-19 9
    13
    		 Гамбург 10 2 3 5 9-16 9
    14
    		 Вольфсбург 10 2 2 6 12-18 8
    15
    		 Ст-Паули 10 2 1 7 9-20 7
    16
    		 Аугсбург 10 2 1 7 14-24 7
    17
    		 Майнц 10 1 2 7 10-18 5
    18
    		 Хайденхайм 10 1 2 7 8-23 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    21.11 22:30 Майнц – Хоффенхайм - : -
    22.11 17:30 Аугсбург – Гамбург - : -
    22.11 17:30 Бавария – Фрайбург - : -
    22.11 17:30 Боруссия Д – Штутгарт - : -
    22.11 17:30 Хайденхайм – Боруссия М - : -
    22.11 17:30 Вольфсбург – Байер - : -
    22.11 20:30 Кельн – Айнтрахт Ф - : -
    23.11 17:30 РБ Лейпциг – Вердер - : -
    23.11 19:30 Ст-Паули – Унион Б - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Гарри Кейн
    Гарри Кейн

    Бавария

    		 13
    Харис Табакович
    Харис Табакович

    Боруссия М

    		 6
    Йонатан Буркардт
    Йонатан Буркардт

    Айнтрахт Ф

    		 6
    П
    Андрей Илич
    Андрей Илич

    Унион Б

    		 5
    Фарес Шаиби
    Фарес Шаиби

    Айнтрахт Ф

    		 5
    Джан Узун
    Джан Узун

    Айнтрахт Ф

    		 4
    И К Ж
    Фабиу Виейра
    Фабиу Виейра

    Гамбург

    		 5 1 1
    Йохан Манзамби
    Йохан Манзамби

    Фрайбург

    		 8 1 2
    Пауль Небель
    Пауль Небель

    Майнц

    		 8 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости