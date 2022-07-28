Тедеско заявил о намерении обыграть «Баварию» в матче за Суперкубок Германии

Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско заявил о намерении обыграть «Баварию» в матче за Суперкубок Германии.

«Мы хотим выигрывать все, что можно выиграть. Это будет наше первое участие в Суперкубке, с нетерпением ждем того, чтобы выйти на матч с «Баварией», - приводит пресс-служба «Лейпцига» слова Тедеско.

Матч «Лейпциг» - «Бавария» состоится в субботу, 30 июля. Начало встречи – в 21.30 (мск).