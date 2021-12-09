Тедеско провел первую тренировку во главе «Лейпцига»
20:46
Новый главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско провел первую тренировку.
Сегодня, 9 декабря, бывший наставник «Спартака» был представлен в роли главного тренера немецкого клуба.
Контракт 36-летнего специалиста рассчитан до конца июня 2023 года. Предыдущим главным тренером команды был Джесси Марш.
«Лейпциг» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 18 очков в 14 матчах.
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