Тедеско подпишет контракт с «Лейпцигом» до 2024 года
16:23
Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско возглавит «Лейпциг». С ним будет пописан контракт до 2024 года, сообщает в Twitter инсайдер Николо Скира.
Ранее руководство немецкой команды объявило об отставке Джесси Марша из-за неудовлетворительных результатов клуба в последних матчах.
В нынешнем сезоне «Лейпциг» после 14 туров бундеслиги занимает 11-е место в турнирной таблице с 18 очками.
36-летний Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года и покинул клуб в мае 2021-го. Немецкий специалист помог москвичам занять второе место в Тинькофф РПЛ и обеспечить себе участие в квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/22.
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