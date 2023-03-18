Тедеско — о невызове Витселя: «Надеюсь, он не завершит карьеру в сборной»
Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско рассказал, почему не вызвал на сбор национальной команды хавбека Акселя Витселя.
«Он полузащитник. На этой позиции у нас большой выбор игроков. Решение никогда не бывает простым. Причина не в его возрасте, как доказательство, Ян Вертонген будет играть в свои 35 лет.
Я встречался с ним в Мадриде, вчера позвонил ему и сообщил о своем решении. Было очень тяжело. Он провел много матчей за командую. Мне бы понадобился как минимум час, чтобы перечислить все матчи, в которых играл важную роль. Надеюсь, он не завершит карьеру в сборной. Этот выбор лишь на ближайшие две недели», — цитирует Тедеско RTBF.
25 марта Германия сыграет с Перу в товарищеском матче, 28-го немцы проведут встречу с Бельгией.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|25
|17
|2
|6
|55-31
|53
|
2
|Бавария
|24
|15
|7
|2
|71-25
|52
|
3
|РБ Лейпциг
|25
|13
|6
|6
|49-30
|45
|
4
|Унион Б
|24
|13
|6
|5
|36-28
|45
|
5
|Фрайбург
|24
|13
|6
|5
|37-33
|45
|
6
|Айнтрахт Ф
|24
|11
|7
|6
|46-34
|40
|
7
|Вольфсбург
|25
|10
|8
|7
|44-32
|38
|
8
|Майнц
|24
|10
|6
|8
|39-35
|36
|
9
|Байер
|24
|10
|4
|10
|43-39
|34
|
10
|Боруссия М
|25
|8
|7
|10
|40-44
|31
|
11
|Вердер
|25
|9
|4
|12
|39-48
|31
|
12
|Аугсбург
|25
|8
|4
|13
|32-45
|28
|
13
|Кельн
|25
|6
|9
|10
|33-44
|27
|
14
|Бохум
|25
|8
|1
|16
|27-56
|25
|
15
|Хоффенхайм
|25
|6
|4
|15
|33-45
|22
|
16
|Герта
|25
|5
|6
|14
|30-48
|21
|
17
|Шальке
|25
|4
|9
|12
|21-45
|21
|
18
|Штутгарт
|25
|4
|8
|13
|29-42
|20
|17.03
|22:30
|
Боруссия М – Вердер
|2 : 2
|18.03
|17:30
|
Аугсбург – Шальке
|1 : 1
|18.03
|17:30
|
Бохум – РБ Лейпциг
|1 : 0
|18.03
|17:30
|
Хоффенхайм – Герта
|3 : 1
|18.03
|17:30
|
Штутгарт – Вольфсбург
|0 : 1
|18.03
|20:30
|
Боруссия Д – Кельн
|6 : 1
|19.03
|17:30
|
Унион Б – Айнтрахт Ф
|- : -
|19.03
|19:30
|
Байер – Бавария
|- : -
|19.03
|21:30
|
Майнц – Фрайбург
|- : -
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|15
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|12
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|9
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|21
|1
|6
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|24
|1
|5
|
|
Диогу Лейте
Унион Б
|20
|1
|3