Сын Зидана близок к переходу в клуб-партнер «Спартака»
Сын бывшего игрока и главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, Энцо Зидан близок к переходу в «Эрцгебирге».
— Переговоры с Энцо — на продвинутой стадии, — приводит Tag24 слова президента «Эрцгебирге» Хельге Леонхардта. — У нас уже было несколько серьезных телефонных разговоров. Энцо хочет играть за «Эрцгебирге».
25-летний Зидан покинул «Альмерию» в октябре 2020 года. Сейчас француз — свободный агент.
«Эрцгебирге» — клуб-партнер московского «Спартака», договор о сотрудничестве между клубами был подписан в ноябре 2019 года. Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско работал в немецкой команде в 2017 году.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.