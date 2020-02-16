«Боруссия» рассматривает вариант с возвращением нападающего Александера Исака, который выступает за «Реал Сосьедад». «Шмели» имеют первоочередного право на выкуп 20-летнего шведа за 30 миллионов евро. Однако этот пункт в контракте активируется только в июне 2021 года, сообщает El Mundo Deportivo.

Для всех остальных клубов актуальная сумма выкупа Исака составляет 70 миллионов. Если испанскому клубу придет предложение от других команд по нападающему, то команда из Сан-Себастьяна обязана будет сообщить об этом «Боруссии».

В текущем сезоне на счету Исака 6 голов в 22 матчах ла лиги.