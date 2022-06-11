Стало известно имя футболиста клуба бундеслиги арестованного по подозрению в изнасиловании

«Штутгарт» на официальном сайте 11 июня объявил, что футболист команды Атакан Каразор был арестован на Ибице.

Немецкий клуб не сообщает причину ареста футболиста, однако ранее стало известно, что двое мужчин из Германии, один из которых игрок бундеслиги, обвиняются в изнасиловании. Пострадавшая обратилась в больницу, а затем написала заявление в полицию.

«Штутгарт» сообщил, что по подозрению в совершении преступления арестован защитник Атакан Каразор. Футболист отрицает обвинения.