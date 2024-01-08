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Spiegel: Беккенбауэр скончался 7 января во сне в окружении семьи

Руслан Минаев
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Франц Беккенбауэр.
Фото AFP

Стали известны подробности смерти чемпиона мира и Европы Франца Беккенбауэра.

Как сообщает Spiegel со ссылкой на близких, экс-игрок «Баварии» скончался во сне 7 января, в воскресенье. Отмечается, что Беккенбауэр находился в окружении семьи.

О смерти бывшего защитника сборной Германии стало известно 8 января. Он скончался в возрасте 78 лет.

В 2016 и 2017 году Беккенбауэр перенес операции на сердце, в 2018-м ему заменили тазобедренный сустав протезным имплантатом.

В составе сборной Германии экс-защитник провел 103 матча и забил 14 голов. Вместе с бундестим футболист становился чемпионом мира в 1974 году и чемпионом Европы в 1972-м. Также немец завоевал серебро ЧМ-1966, бронзу ЧМ-1970 и серебро Евро-1976.

Франц Беккенбауэр
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Капелло — о Беккенбауэре: «Он был великим игроком и прекрасным руководителем!»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 16 13 3 0 46-12 42
2
 Бавария 15 12 2 1 49-15 38
3
 Штутгарт 16 11 1 4 37-19 34
4
 РБ Лейпциг 16 10 3 3 38-17 33
5
 Боруссия Д 16 7 6 3 30-25 27
6
 Айнтрахт Ф 16 6 6 4 26-20 24
7
 Хоффенхайм 16 7 3 6 32-30 24
8
 Фрайбург 16 7 3 6 21-26 24
9
 Хайденхайм 16 6 2 8 25-32 20
10
 Вольфсбург 16 6 1 9 20-27 19
11
 Аугсбург 16 4 6 6 24-31 18
12
 Боруссия М 16 4 5 7 31-35 17
13
 Вердер 16 4 4 8 23-30 16
14
 Бохум 16 3 7 6 18-33 16
15
 Унион Б 15 4 1 10 17-31 13
16
 Майнц 16 1 7 8 13-28 10
17
 Кельн 16 2 4 10 10-28 10
18
 Дармштадт 16 2 4 10 20-41 10
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Бавария – Хоффенхайм
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13.01 17:30
Аугсбург – Байер
 - : -
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Кельн – Хайденхайм
 - : -
13.01 17:30
Фрайбург – Унион Б
 - : -
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Майнц – Вольфсбург
 - : -
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РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
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Дармштадт – Боруссия Д
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