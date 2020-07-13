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Стали известны подробности инцидента с Холанном в ночном клубе. Он не был пьян, виноваты фанаты

13 июля 2020, 19:02
Эрлин Холанн. Фото Reuters
Эрлин Холанн. Фото Reuters
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Стали известны подробности инцидента, в который попал нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн. Как сообщалось ранее, его выгнали из ночного клуба в норвежском Ставангере. Игрок возмущался и кричал на охрану.

Как сообщил менеджер охранной компании Кристофер Нейсхайм, футболист не был пьян, а из клуба его выставили из-за фанатов. Дело в том, что болельщики узнали его и обступили, нарушив введенные на время коронавируса правила социального дистанцирования.

— Эрлинг не был пьян. Он был готов к сотрудничеству и проявил понимание после разговора на улице, — цитирует Daily Mail Нейсхайма. — Из-за действующих правил сотрудники службы безопасности знали о толпе вокруг Холанна. Они знали, что фанаты не перестанут толпиться вокруг него, просить фотографии и разговаривать с ним. В конце концов, давление стало настолько сильным, что нам пришлось попросить его уйти.

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