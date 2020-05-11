Определена дата финала Кубка Германии

Германский футбольный союз сегодня определил даты оставшихся кубковых матчей, а также сроки возобновления игр третьей лиги и чемпионата среди женских команд. Полуфиналы Кубка Германии пройдут 9 и 10 июня, финал — 4 июля.

Встречи в третьей лиге возобновятся 26 мая. Поклонники женского футбола смогут следить за ним с 29 мая, сообщили «СЭ» коллеги из Kicker. (Александр Бобров)

Полуфиналы Кубка Германии:

«Бавария» — «Айнтрахт»

«Саарбрюккен» — «Байер»

Ранее стало известно, что матчи бундеслиги возобновятся 16 мая.