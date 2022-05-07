Стала известна возможная зарплата Холанна в «Манчестер Сити»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн может этим летом перейти в «Манчестер Сити», информирует ESPN.

По данным источника, «Сити» несколько недель ведет переговоры с агентами норвежца. До июня «горожане» должны заплатить немецкому клубу 75 миллионов евро. Сообщается, что зарплата игрока составит около 440 тысяч евро в неделю. Столько же получает Кевин де Брейне.

В текущем сезоне 21-летний нападающий участвовал в 28 матчах, забил 28 голов и отдал 8 голевых передач.