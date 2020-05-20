Стал известен полный календарь на остаток сезона в чемпионате Германии

На официальном сайте Немецкой футбольной бундеслиги (DFL) опубликован полный календарь на остаток сезона-2019/20 в чемпионате Германии.

Заключительные 33-й и 34-й туры бундеслиги пройдут 20-го и 27-го июня соответственно. Все игры начнутся в 16.30 (мск). Встречи 30-го тура будут сыграны 5-го, 6-го и 7-го июня.

Также стало известно, что отложенный матч 24-го тура чемпионата Германии между «Вердером» и франкфуртским «Айнтрахтом» состоится 3 июня в 21.30 (мск).

После 26 туров «Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги с 58 очками. На втором месте — дортмундская «Боруссия» (54 балла), на третьей строчке — менхенгладбахская «Боруссия» (52 очка).

???

Die Spiele der #Bundesliga und 2. Bundesliga bis zum Saisonende sind zeitgenau angesetzt ?? https://t.co/Txbh4DyIuH pic.twitter.com/eQaFxGoMv9 — DFL Deutsche Fu?ball Liga (@DFL_Official) May 20, 2020

Полный календарь игр доступен здесь

Ставки на все топовые матчи Бундеслиги на сайте ligastavok.ru с возможностью получить кэшбэк до 12.5%. Смотрите прямые трансляции в лучшем приложении года от БК «Лига Ставок».