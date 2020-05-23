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Стадион гладбахской «Боруссии» заполнен картонными болельщиками. Вот как это выглядит

16:19
Стадион менхенгладбахской &quot;Боруссии&quot;. Фото Twitter
Стадион менхенгладбахской &quot;Боруссии&quot;. Фото Twitter
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Фанаты «Боруссии» из Менхенгладбаха в преддверии матча 27-го тура чемпионата Германии против «Байера» установили 12 тысяч картонных портретов.

Чемпионат Германии возобновился 16 мая после двухмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса. Из соображений безопасности игры проходят без зрителей.

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Коэффициент на победу «Боруссии» — 2,50 на «Байер» — 2,65.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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