Спортивный директор "Шальке" уйдет в отставку по окончании сезона

Спортивный директор "Шальке" Кристиан Хайдель заявил о своем намерении уйти со своей должности после текущего сезона.

Он решил покинуть свой пост, несмотря на то, что его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

- За последние три года мы добились успехов. Нам удалось финишировать на втором месте в чемпионате Германии, выйти в плей-офф Лиги чемпионов и дойти до четвертьфинала Лиги Европы, - цитирует Хайделя официальный сайт клуба. - В текущем сезоне в Бундеслиге все идет не так, как мы планировали, и я разделяю за это ответственность.

Отмечается, что Хайдель может вернуться в свой бывший клуб - "Майнц", но пока что он не подтвердил эту информацию.

В текущем сезоне "Шальке" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Также команда из Гельзенкирхена играет в 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Первый матч, проходивший в Германии, она проиграла со счетом 2:3. Ответная игра пройдет во вторник, 12 марта, в Манчестере. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка