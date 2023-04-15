Спортивный директор «Герты» не стал опровергать возможную отставку Шварца

Спортивный директор «Герты» Бенжамин Вебер после разгромного поражения от «Шальке» (2:5) ответил на вопрос по поводу будущего главного тренера команды Сандро Шварца.

«Мы не можем сейчас просто вернуться к обычным делам. Мы все несем ответственность за результат. Мы перевернем каждый камень. Сегодня у нас не будет обсуждения кадровых вопросов», — приводит в Twitter журналист Патрик Бергер слова Вебера.

«Герта» опустилась на последнее место в турнирной таблице бундеслиги. С лета прошлого года берлинскую команду тренирует Сандро Шварц, ушедший из московского «Динамо».