Спортивный директор дортмундской «Боруссии» отреагировал на слухи об уходе Брандта в «Арсенал»

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Микаэль Цорк опроверг информацию о возможном переходе полузащитника команды Юлиана Брандта в «Арсенал».

«Я читал об этих слухах, но мне нечего сказать. С нами никто не связывался, у нас нет предложений по Юлиану», — приводит Goal слова Цорка.

В сезоне-2020/21 Брандт провел 22 матча за «Боруссию», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего немца в 35 миллионов евро.