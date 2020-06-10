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Спортивный директор «Боруссии Д» рассказал о переговорах по контракту с Бюрки

12:37
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Спортивный директор «Боруссии Д» Михаэль Цорк рассказал о переговорах по продлению контракта с вратарем команды Романом Бюрки.

— Переговоры проходят неплохо, мы близки к договоренностям, — цитирует Kicker Цорка.

Бюрки провел за «Боруссию Д» 35 матчей (13 — «на ноль») в сезоне-2019/20 и пропустил 45 мячей. Ранее сообщалось, что 29-летним швейцарцем, чье соглашение со «шмелями» действует до конца июня 2021 года, интересуется «Челси».

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